Общество
МЧС предупредило о тумане и снижении видимости в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве вечером и в ночь на 8 октября вплоть до 10 утра местами ожидается туман, видимость составит 200–700 м, сообщили в столичном управлении МЧС. Аналогичное предупреждение также выпустило МЧС Московской области.

В связи с низкой видимостью на дорогах ведомство рекомендует использовать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

В Москве спрогнозировали туман второй день подряд
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при переходе через дорогу и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы, добавили в МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 8 октября столбики термометров в Москве опустятся до 7–9 градусов, атмосферное давление будет составлять 752–754 мм ртутного столба. Днем 8 октября воздух прогреется до 13-15 градусов, местами ожидается небольшой дождь.

