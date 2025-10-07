Имам назвал провокацией подброшенную к мечети в Хабаровске свиную ногу
Инцидент, при котором неизвестные подбросили к мечети в Хабаровске свиную ногу, — это провокация против единства народов России, заявил имам центральной мечети города Хабаровска и учредитель местного Духовного управления мусульман (ДУМ) Салават Билалутдинов, передает «РИА Новости».
Билалутдинов рассказал, что один из прихожан, пришедших в мечеть на ночную молитву, «увидел, что было подброшено, и лопатой выбросил харамное далеко за территорию мечети».
Имам отметил, что нарушители попали на камеру видеонаблюдения.
Сотрудники хабаровской полиции начали проверку по факту возможного оскорбления чувств верующих.
«В ходе мониторинга информационного пространства полицейские выявили публикацию о том, что неустановленные подростки, возможно, оскорбили чувства верующих. По данному факту сотрудники отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации в телеграм-канале полиции Хабаровска.
Ранее в сентябре у девяти мечетей в Париже и прилегающих городах оставили свиные головы, сообщает Би-би-си.
