Политика⁠,
0

Имам назвал провокацией подброшенную к мечети в Хабаровске свиную ногу

Фото: cdum.ru
Фото: cdum.ru

Инцидент, при котором неизвестные подбросили к мечети в Хабаровске свиную ногу, — это провокация против единства народов России, заявил имам центральной мечети города Хабаровска и учредитель местного Духовного управления мусульман (ДУМ) Салават Билалутдинов, передает «РИА Новости».

Билалутдинов рассказал, что один из прихожан, пришедших в мечеть на ночную молитву, «увидел, что было подброшено, и лопатой выбросил харамное далеко за территорию мечети».

Курьерам-мусульманам запретили перевозить свинину, алкоголь и идолов
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Имам отметил, что нарушители попали на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники хабаровской полиции начали проверку по факту возможного оскорбления чувств верующих.

«В ходе мониторинга информационного пространства полицейские выявили публикацию о том, что неустановленные подростки, возможно, оскорбили чувства верующих. По данному факту сотрудники отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации в телеграм-канале полиции Хабаровска.

Ранее в сентябре у девяти мечетей в Париже и прилегающих городах оставили свиные головы, сообщает Би-би-си.

Софья Полковникова
свинина мечеть Хабаровск
