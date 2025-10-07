Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов в трех регионах

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Силы ПВО перехватили за три часа семь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Беспилотники были уничтожены в период с 14:00 до 17:00. Так, в небе над Брянской областью сбили три дрона, по два — над Курской и Белгородской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 16:39 сообщил, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов в регионе, один человек пострадал. Так, в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю, мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили врачам. Автомобиль загорелся. Среди других повреждений: в селе Смородино после сброса взрывного устройства с БПЛА в частном доме были выбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа, в селе Мокрая Орловка в результате атаки дрона в автомобиле разбито заднее стекло. Пострадали и другие объекты.

До этого, в 14:10 мск Гладков сообщил о ранении четверых мирных жителей в результате атак ВСУ. Так, один автомобиль подорвался на взрывном устройстве на участке автодороги Муром — Середа Шебекинского округа. Водитель машины самостоятельно обратился в городскую больницу, у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

Кроме того, в результате удара FPV-дрона по фуре в районе села Мощеное Грайворонского округа ранения получили три человека.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в регионе.