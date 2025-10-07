Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов в трех регионах
Силы ПВО перехватили за три часа семь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
Беспилотники были уничтожены в период с 14:00 до 17:00. Так, в небе над Брянской областью сбили три дрона, по два — над Курской и Белгородской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 16:39 сообщил, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов в регионе, один человек пострадал. Так, в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю, мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили врачам. Автомобиль загорелся. Среди других повреждений: в селе Смородино после сброса взрывного устройства с БПЛА в частном доме были выбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа, в селе Мокрая Орловка в результате атаки дрона в автомобиле разбито заднее стекло. Пострадали и другие объекты.
До этого, в 14:10 мск Гладков сообщил о ранении четверых мирных жителей в результате атак ВСУ. Так, один автомобиль подорвался на взрывном устройстве на участке автодороги Муром — Середа Шебекинского округа. Водитель машины самостоятельно обратился в городскую больницу, у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.
Кроме того, в результате удара FPV-дрона по фуре в районе села Мощеное Грайворонского округа ранения получили три человека.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в регионе.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов