Умер скрипач и шансонье Алексей Дулькевич

В возрасте 71 года умер советский и российский музыкант, заслуженный артист России Алексей Дулькевич, сообщили во «ВКонтакте» его коллеги из продюсерского центра «Ночное такси».

«На Студии «Ночное такси» в составе коллектива «Братья Жемчужные» он работал много лет. Его скрипка звучит во множестве записанных здесь альбомов. Само имя этого исполнителя стало основой современного шансона», — говорится в публикации.

Дулькевич родился 26 марта 1953 года в Ленинграде. С 1972 года выступал как танцор и скрипач в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте. В начале 1990-х создал дуэт «Цыганский романс», а с 1944 работал на студии «Ночное такси». Дулькевич сотрудничал со многими артистами, в том числе с Михаилом Кругом.