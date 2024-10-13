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Умер скрипач и шансонье Алексей Дулькевич

В возрасте 71 года умер советский и российский музыкант, заслуженный артист России Алексей Дулькевич, сообщили во «ВКонтакте» его коллеги из продюсерского центра «Ночное такси».

«На Студии «Ночное такси» в составе коллектива «Братья Жемчужные» он работал много лет. Его скрипка звучит во множестве записанных здесь альбомов. Само имя этого исполнителя стало основой современного шансона», — говорится в публикации.

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Дулькевич родился 26 марта 1953 года в Ленинграде. С 1972 года выступал как танцор и скрипач в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте. В начале 1990-х создал дуэт «Цыганский романс», а с 1944 работал на студии «Ночное такси». Дулькевич сотрудничал со многими артистами, в том числе с Михаилом Кругом.

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