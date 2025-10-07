 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мишустин поручил проработать отмену электронной путевки для туризма

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Вячеслав Немышев / URA.RU / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства по развитию туризма поручил проработать вопрос об отмене электронной путевки для внутреннего и въездного туризма, сообщила РБК пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

С такой инициативой выступил президент РСТ Илья Уманский.

«Электронная путевка» — система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Покупатель турпакета может зайти в систему, проверить, внесены ли туда сведения о путешествии, получена ли туроператором оплата.

С 15 ноября 2023 года для всех туроператоров предусмотрена обязанность вносить сведения о зарубежных путевках. С 1 сентября 2024 года такая обязанность будет также возложена на туроператоров, предлагающих оформить путевки на отдых в России.

Путин заявил о скором вводе безвизового режима для туристов из Китая
Политика
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Ранее Уманский на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым призвал рассмотреть вопрос об отмене обязательного требования по передаче данных туроператорами, работающими в сферах внутреннего и въездного туризма, в ГИС «Электронная путевка», сообщили в РСТ.

Глава союза тогда подчеркнул, что, внося данные в систему, туроператоры несут расходы на интеграцию и обновление техники, хотя, например, отели в систему данные не передают, несмотря на то что их объемы значительно выше. При этом сведения вносятся с задержкой, не могут использоваться для оперативной помощи туристам или как полноценная база для проверок.

«Сегодня этот механизм не выполняет заявленных функций, при этом создает значительную нагрузку на добросовестных участников рынка», — отметил тогда Уманский.

Решетников дал поручение проработать вопрос до 15 сентября, сообщил в августе Уманский.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Степанова Елена Степанова, Софья Полковникова
Михаил Мишустин туристы Российский союз туриндустрии
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
