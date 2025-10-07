Мишустин поручил проработать отмену электронной путевки для туризма
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства по развитию туризма поручил проработать вопрос об отмене электронной путевки для внутреннего и въездного туризма, сообщила РБК пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
С такой инициативой выступил президент РСТ Илья Уманский.
«Электронная путевка» — система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Покупатель турпакета может зайти в систему, проверить, внесены ли туда сведения о путешествии, получена ли туроператором оплата.
С 15 ноября 2023 года для всех туроператоров предусмотрена обязанность вносить сведения о зарубежных путевках. С 1 сентября 2024 года такая обязанность будет также возложена на туроператоров, предлагающих оформить путевки на отдых в России.
Ранее Уманский на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым призвал рассмотреть вопрос об отмене обязательного требования по передаче данных туроператорами, работающими в сферах внутреннего и въездного туризма, в ГИС «Электронная путевка», сообщили в РСТ.
Глава союза тогда подчеркнул, что, внося данные в систему, туроператоры несут расходы на интеграцию и обновление техники, хотя, например, отели в систему данные не передают, несмотря на то что их объемы значительно выше. При этом сведения вносятся с задержкой, не могут использоваться для оперативной помощи туристам или как полноценная база для проверок.
«Сегодня этот механизм не выполняет заявленных функций, при этом создает значительную нагрузку на добросовестных участников рынка», — отметил тогда Уманский.
Решетников дал поручение проработать вопрос до 15 сентября, сообщил в августе Уманский.
