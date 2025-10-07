Кремль ответил на обещание Арестовича признать утрату Украиной территорий

Песков: Арестович не отражает мнение властей Украины по утраченным регионам

Алексей Арестович (Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший советник украинского президента Алексей Арестович не может отражать официальную точку зрения властей Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима, он, собственно, этого не делает. Мы занимаемся конкретными делами», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова Арестовича о возможности передать России четыре региона и Крым, если станет президентом Украины.

Арестович ушел в отставку с поста помощника главы офиса Владимира Зеленского в начале 2023 года. В 2025-м президент Украины ввел против него санкции на десять лет.