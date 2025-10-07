Кремль ответил на обещание Арестовича признать утрату Украиной территорий
Бывший советник украинского президента Алексей Арестович не может отражать официальную точку зрения властей Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Сейчас вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима, он, собственно, этого не делает. Мы занимаемся конкретными делами», — сказал Песков.
Так он прокомментировал слова Арестовича о возможности передать России четыре региона и Крым, если станет президентом Украины.
Арестович ушел в отставку с поста помощника главы офиса Владимира Зеленского в начале 2023 года. В 2025-м президент Украины ввел против него санкции на десять лет.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов