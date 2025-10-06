 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя на Арбате

Фото: ГУ МВД России по Москве
Фото: ГУ МВД России по Москве

Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя на Арбате
Video

Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Виктора Цоя на Арбате, нападавшего задержали, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщил очевидец. Прибывшие на место сотрудники задержали нападавшего, им оказался 49-летний ранее судимый москвич, у него изъяли нож. Двоих пострадавших увезли в больницу. По данным врачей, одному из них, 30-летнему мужчине, причинили тяжкий вред здоровью, состояние второго уточняют.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса России  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы.

Мужчину заключили под стражу.

Жертвами нападения у синагоги в Манчестере стали два человека
Общество
Фото:Phil Noble / Reuters

В августе на Щелковском шоссе в Москве задержали вооруженного ножом иностранца, напавшего на полицейских. Перед нападением мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в машины МВД и ГБУ «Жилищник».

Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу, говорилось в сообщении.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Арбат Виктор Цой Москва
Материалы по теме
На синагогу в Манчестере напал британец с сирийскими корнями
Общество
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске
Общество
В Приморском крае на грибника напал медведь недалеко от поселка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Уличные музыканты «парализовали» работу музыкальной школы в Петербурге Общество, 15:40
Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино Общество, 15:40
В Ростове заочно приговорили к пожизненному организатора покушения из СБУ Политика, 15:32
На северо-востоке Москвы снесли более 1 тыс. «квадратов» самостроя Недвижимость, 15:31
«УП» узнала, что Сырский расформировал бывшую группировку «Хортица» Политика, 15:27
В Москве наградили лауреатов HR-премии «В кадре» Город, 15:26
Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон Спорт, 15:25
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Умерла автор цикла книг «Хроники Ратшира» Джилли Купер Общество, 15:14
Гладков сообщил о погибшем в результате ракетного удара по Белгороду Политика, 15:08
В Долгопрудном эвакуировали ТЦ из-за задымления Общество, 15:08
ВМС Украины впервые выступили в роли условного противника НАТО на учениях Политика, 15:06
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН Политика, 15:03
«Радиостанция Судного дня» повторила сообщение от февраля 2022 года Общество, 14:56