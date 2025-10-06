Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя на Арбате
Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Виктора Цоя на Арбате, нападавшего задержали, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Об инциденте в правоохранительные органы сообщил очевидец. Прибывшие на место сотрудники задержали нападавшего, им оказался 49-летний ранее судимый москвич, у него изъяли нож. Двоих пострадавших увезли в больницу. По данным врачей, одному из них, 30-летнему мужчине, причинили тяжкий вред здоровью, состояние второго уточняют.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы.
Мужчину заключили под стражу.
В августе на Щелковском шоссе в Москве задержали вооруженного ножом иностранца, напавшего на полицейских. Перед нападением мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в машины МВД и ГБУ «Жилищник».
Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу, говорилось в сообщении.
