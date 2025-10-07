 Перейти к основному контенту
Трамп заявил, что спас TikTok

Трамп заявил, что спас TikTok и американская молодежь перед ним в долгу

Трамп заявил, что спас TikTok
Video

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас TikTok, обращаясь к использующей социальную сеть молодежи, которая, по словам главы государства, перед ним теперь в долгу. Об этом американский лидер заявил в новом видео в своем аккаунте в TikTok.

«Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу», — сказал Трамп.

Трамп подписал указ о сделке по TikTok
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

25 сентября президент США подписал указ о передаче контроля над TikTok американским корпорациям, что позволило соцсети продолжить работу на территории страны. Компанию оценили в $14 млрд. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что TikTok больше не будет использоваться как «орудие пропаганды» против американцев.

Ранее Трамп сообщил в Truth Social, что переговоры США и Китая в Европе прошли успешно. Стороны договорились по вопросу о компании, которую, по его словам, американская молодежь «очень хотела спасти».

Как сообщил президент в интервью Fox News, в сделке участвуют миллиардеры Ларри Эллисон, Майкл Делл и семья Мердок, вложившие, по его словам, «огромную сумму».

16 сентября Трамп в четвертый раз с января отсрочил блокировку TikTok. Ею грозят из-за того, что приложение контролирует китайская компания: США расценивают это как угрозу национальной безопасности.

