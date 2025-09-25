 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok. Компания переходит под контроль американских корпораций и сможет продолжить работу на территории США. Трансляцию подписания документа ведет Белый дом.

Компания оценена в $14 млрд. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что TikTok больше не будет использоваться как «орудие пропаганды» против американцев.

«Мы хотели убедиться, что мы защищаем конфиденциальность данных американцев, как того требует закон. <...> Мы считаем, что нам это удалось. Конечно, мы продолжим работать над этим. Но эта сделка действительно означает, что американцы могут использовать TikTok, но с большей уверенностью, чем раньше», — подчеркнул Вэнс.

TikTok хотят оставить в США: завершит ли сделка торговые войны с Китаем
Фото:Mario Tama / Getty Images

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что крупная торговая встреча между США и Китаем в Европе прошла «очень хорошо» и была достигнута договоренность по поводу «определенной» компании, которую молодежь страны «очень хотела спасти».

Материал дополняется

