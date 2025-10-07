Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домофонами

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Мошенники стали представляться сотрудниками компаний по обслуживанию домофонов. О новой схеме, которая действует в разных регионах, рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Злоумышленники представляются сотрудниками «компании — оператора домофона» и сообщают о плановой замене ключей в доме, называя конкретное время — обычно с 10 до 12 часов. Для убедительности они могут упомянуть фамилию собственника, номер квартиры и ссылаться на договор с управляющей компанией, предупредил депутат.

На втором этапе, как отметил Гаврилов, преступники просят «зарезервировать» необходимое количество ключей и продиктовать код из SMS, который выдается как «номер талона». На самом деле это одноразовый код для входа на портал «Госуслуги», а значит, мошенники получат доступ к личным данным, банковским сервисам и могут оформлять кредиты на имя жертвы.

По словам Гаврилова, чаще всего жертвами становятся пожилые люди и жители старых домов, где действительно периодически меняют оборудование. Он подчеркнул, что настоящие сотрудники управляющих компаний никогда не запрашивают коды из SMS и «не раздают ключи на улице».

Депутат рекомендовал немедленно прерывать подозрительные звонки и не сообщать никакие коды. Если код уже передан, необходимо восстановить доступ к «Госуслугам» через МФЦ, сменить пароль на портале, проверить историю операций, уведомить банк и подать заявление в полицию. Подобные случаи уже фиксируются МВД и Роскомнадзором по всей стране.