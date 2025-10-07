 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор опроверг данные о вспышках вируса Коксаки в России

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Информация о массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствует действительности, ситуация с энтеровирусными инфекциями в стране характеризуется как стабильная. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее о том, что по России «прокатились вспышки вируса Коксаки», сообщили «Известия». Ведомство направило запрос в издание.

Энтеровирусные (неполио) инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Вирусы Коксаки относятся к виду Enterovirus A и включают несколько серологических типов.

Роспотребнадзор запросил у Турции данные по россиянам с вирусом Коксаки
Общество
Crystal Admiral

Клинические проявления энтеровирусных инфекций, к которым относится вирус Коксаки, варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Источником инфекции становятся больные люди и вирусоносители. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, так как возбудитель может долго сохраняться на продуктах, а также через бытовые предметы.

Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции — вирус выделяется из верхних дыхательных путей.

В Роспотребнадзоре также рассказали о мерах профилактики вируса. Для профилактики необходимо:

  • тщательно мыть руки после посещения общественных мест, после туалета и перед приемом пищи;
  • использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, а также мыть фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой;
  • избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторных или кишечных инфекций.

В ведомстве рекомендовали при первых признаках ухудшения самочувствия — таких как температура, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль или жидкий стул, — немедленно обращаться к врачу. Особенно после возвращения из курортных стран.

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Егор Алимов
Роспотребнадзор вирус Коксаки опровержение профилактика
