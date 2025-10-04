Роспотребнадзор запросил у Турции данные по россиянам с вирусом Коксаки

Crystal Admiral (Фото: crystalhotels.com)

Сотрудники Роспотребнадзора направили в Министерство здравоохранения Турции запрос на фоне информации о заражении российских туристов вирусом Коксаки в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Роспотребнадзор попросил турецкую сторону предоставить результаты исследования и дать оценку риска «возможного ухудшения эпидемиологической ситуации».

Кроме того, Роспотребнадзор обратился с запросом к турецким коллегам «по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ», а также в Ассоциацию туроператоров (АТОР) и в СМИ, говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. Дети, отдыхавшие в пятизвездочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде, заразились вирусом. Одной из семей, чей полуторагодовалый ребенок заболел, поставили диагноз «вирус Коксаки», и они были отправлены на карантин. Семье запретили покидать страну до получения справки о выздоровлении, пишет телеграм-канал. Также сообщается, что вирус мог распространиться в детской комнате отеля, поскольку заболели и другие дети, отдыхавшие в этом же отеле.

В самом отеле сообщили, что не получали жалоб от гостей о заражении вирусом Коксаки, передает «РИА Новости».

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Источником инфекции становятся больные люди и вирусоносители. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, так как возбудитель может долго сохраняться на продуктах, а также через бытовые предметы. Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции — вирус выделяется из верхних дыхательных путей.