 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор запросил у Турции данные по россиянам с вирусом Коксаки

Crystal Admiral
Crystal Admiral (Фото: crystalhotels.com)

Сотрудники Роспотребнадзора направили в Министерство здравоохранения Турции запрос на фоне информации о заражении российских туристов вирусом Коксаки в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Роспотребнадзор попросил турецкую сторону предоставить результаты исследования и дать оценку риска «возможного ухудшения эпидемиологической ситуации».

Кроме того, Роспотребнадзор обратился с запросом к турецким коллегам «по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ», а также в Ассоциацию туроператоров (АТОР) и в СМИ, говорится в сообщении.

В Гонконге зафиксировали первый за 6 лет случай заражения чикунгуньей
Общество
Фото:Li Xin / XinHua / Global Look Press

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. Дети, отдыхавшие в пятизвездочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде, заразились вирусом. Одной из семей, чей полуторагодовалый ребенок заболел, поставили диагноз «вирус Коксаки», и они были отправлены на карантин. Семье запретили покидать страну до получения справки о выздоровлении, пишет телеграм-канал. Также сообщается, что вирус мог распространиться в детской комнате отеля, поскольку заболели и другие дети, отдыхавшие в этом же отеле.

В самом отеле сообщили, что не получали жалоб от гостей о заражении вирусом Коксаки, передает «РИА Новости».

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Источником инфекции становятся больные люди и вирусоносители. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, так как возбудитель может долго сохраняться на продуктах, а также через бытовые предметы.

Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции — вирус выделяется из верхних дыхательных путей.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Турция Роспотребнадзор вирус Коксаки
Материалы по теме
Погиб один из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов
Общество
В США обнаружили первый случай заражения личинкой мясной мухи
Общество
В США зафиксировали рост числа заражений поедающими кожу бактериями
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Военные сбили 11 дронов над тремя регионами России Политика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп пригрозил ХАМАС в случае задержек в освобождении заложников Политика, 20:33
NN рассказал о бункере, где могут укрыться власти США при ядерном ударе Политика, 20:17
Оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша выиграла выборы в Чехии Политика, 20:13
Роспотребнадзор запросил у Турции данные по россиянам с вирусом Коксаки Общество, 20:08
В МВД рассказали, как отличить мошенничество в сфере инвестиций Финансы, 19:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в книге о копии Пригожина Политика, 19:54
В тюрьме у дворца президента Сомали произошли взрывы и стрельба Политика, 19:46
В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от президентского дворца Политика, 19:37
«Краснодар» нанес «Ахмату» первое поражение в РПЛ после прихода Черчесова Спорт, 19:31
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00