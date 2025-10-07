 Перейти к основному контенту
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

В городе Фрипорт, штат Техас, на заводе по производству химикатов, который принадлежит компании Dow, произошел пожар в одном из блоков; пострадавших нет. Об этом сообщается на странице компании в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

«Dow продолжает бороться с пожаром на заводе B. Пожар локализован в пределах производственного блока», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что всех сотрудников удалось эвакуировать, а над местом активного горения до сих пор можно увидеть дым. На месте работают группы экстренного реагирования.

На НПЗ в Техасе произошел пожар
Общество

Fox 26 Houston со ссылкой на представителей муниципалитета Фрипорта пишет, что пожар не представляет опасности для населения, на данный момент не требуется искать укрытия на месте или оказывать помощь пострадавшим. 

В июне пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Marathon Oil в Техас-Сити, штат Техас. По данным местных властей, ЧП не представляло угрозы для населения. Спустя час пожарным удалось локализовать возгорание.

Читайте РБК в Telegram.

