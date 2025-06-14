На НПЗ в Техасе произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе Marathon Oil в Техас-Сити произошел пожар, сообщает Fox 26 Houston.
Граждан, которые живут между улицами 29-я авеню и Бэй-стрит, попросили оставаться дома, закрыть окна и двери и включить кондиционеры. По данным местных властей, ЧП не представляет угрозы для населения.
Спустя час пожарным удалось локализовать возгорание.
В феврале на нефтеперерабатывающем заводе компании Martinez Refining Company в городе Мартинес в Калифорнии произошел пожар. Шесть сотрудников предприятия получили ранения, четверым понадобилась госпитализация. На локализацию возгорания ушло четыре часа.
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