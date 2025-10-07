 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Академик РАН раскритиковал предложение перенести начало уроков на 9 утра

Онищенко: перенос начала уроков на 9 утра не учитывает рабочий график родителей

Предложение перенести начало школьных уроков на девять часов утра не учитывает рабочий график родителей, заявил «РИА Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что родителям будет тяжело подстраиваться под подобные нововведения, а перенос начала учебного дня на полчаса не сыграет существенной роли в образовательном процессе.

«Полчаса не играют такой роли. Почему в 8.30 утра [начинается учеба]? Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу. Это тоже надо учитывать», — передает агентство слова академика.

Онищенко также отметил, что при принятии законопроекта начало уроков у школьников, обучающихся во вторую смену, также придется переносить на более позднее время.

В Рособрнадзоре назвали безобразием перегрузку школьников сложными темами
Общество
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Ранее депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили перенести начало уроков в школах на 9.00, а также закрепить пятидневную учебную неделю.

Помимо изменения времени занятий в законопроекте предусмотрено проведение в выходные и праздничные дни культурных, спортивных и воспитательных внеучебных мероприятий.

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР), перенос школьных уроков даст детям возможность высыпаться.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Геннадий Онищенко критика школьники уроки Школа
