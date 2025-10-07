Гусев: над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках

Над двумя районами Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы региона, обломки БПЛА повредили автомобиль, стену и забор частного дома. Он не уточнил количество сбитых беспилотников и муниципалитет, который пострадал от падения обломков.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов с начала спецоперации.

Об атаке БПЛА ранее сообщили в Белгородской области. В ночь на 6 октября над Воронежской областью сбили 17 беспилотников, никто не пострадал.