Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках
Над двумя районами Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам главы региона, обломки БПЛА повредили автомобиль, стену и забор частного дома. Он не уточнил количество сбитых беспилотников и муниципалитет, который пострадал от падения обломков.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов с начала спецоперации.
Об атаке БПЛА ранее сообщили в Белгородской области. В ночь на 6 октября над Воронежской областью сбили 17 беспилотников, никто не пострадал.
