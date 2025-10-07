 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках

Гусев: над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Над двумя районами Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы региона, обломки БПЛА повредили автомобиль, стену и забор частного дома. Он не уточнил количество сбитых беспилотников и муниципалитет, который пострадал от падения обломков.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

За ночь над Россией сбили 251 дрон
Политика
Фото:Минобороны России

Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов с начала спецоперации.

Об атаке БПЛА ранее сообщили в Белгородской области. В ночь на 6 октября над Воронежской областью сбили 17 беспилотников, никто не пострадал.

