В Курской области ввели новое оповещение об авиационной опасности
На территории Курской области ввели новый специальный сигнал воздушной тревоги — «авиационная опасность», сообщили в региональном операштабе.
Сигнал будут объявлять в случае возможной воздушной угрозы. Если информация о нанесении удара подтверждается, то будет объявлена тревога «ракетной опасности».
В оперштабе отметили, что оповещение об «авиационной опасности» будет поступать аналогично, как и при объявлении угрозы атаки беспилотников.
Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, периодически там объявляют ракетную и беспилотную опасность.
