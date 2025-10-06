 Перейти к основному контенту
В Москве подростку провели уникальную операцию на позвоночнике

Ракова: хирурги Москвы применили уникальный метод исправления тяжелого кифоза
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В столичной ДГКБ святого Владимира совместно с экспертами ЦИТО имени Н.Н. Приорова провели уникальную операцию 17-летнему пациенту с тяжелым прогрессирующим кифозом в грудном отделе позвоночника. Для коррекции патологического искривления врачи использовали гибкую полимерную конструкцию вместо жесткого титана, что позволило сохранить подвижность спины и улучшить функцию дыхания. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, операция длилась несколько часов и завершилась полным исправлением деформации без осложнений. В позвоночник пациента установили 21 индивидуальное винтовое крепление. Через винты с обеих сторон пропустили два гибких полимерных корда отечественного производства, которые обеспечили прочную фиксацию без ограничения движений.

«Раньше в подобных случаях для исправления позвоночника применялись жесткие металлические конструкции, которые выпрямляли спину, но лишали человека возможности свободно двигаться, — продолжила Ракова. — Сегодня мы можем предложить метод, исправляющий деформацию при сохранении подвижности тела и качества жизни». По словам вице-мэра, это стало «прорывом в детской медицине», который открывает новые перспективы в лечении пациентов с такой патологией.

Подросток поступил в ДГКБ святого Владимира после малоэффективного консервативного лечения: первые признаки кифоза возникли несколько лет назад, однако угол искривления прогрессировал до инвалидизирующей степени и достиг 80 градусов. При тяжелой форме грудная клетка западает внутрь, формируя выраженный горб и нарушая работу внутренних органов. До обращения в больницу пациент испытывал сильные боли в спине, утомляемость и риски осложнений со стороны легких и сердца из-за деформации грудной клетки.

Операцию провел коллектив хирургов детской больницы под руководством профессора Сергея Колесова из ЦИТО имени Н.Н. Приорова. Реабилитация пациента проходит по индивидуальной программе: уже через несколько дней после вмешательства подросток начал легкие упражнения под наблюдением физиотерапевтов. Сейчас он выписан домой под наблюдение специалистов.

Ранее в конце сентября в интервью изданию «Коммерсант» заммэра Ракова рассказала о модернизации столичной системы здравоохранения. Так, модернизация ДГКБ святого Владимира стала одним из ключевых проектов этого направления, теперь же прорабатывается концепция строительства второй очереди больницы.

