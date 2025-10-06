В Москве подростку провели уникальную операцию на позвоночнике
В столичной ДГКБ святого Владимира совместно с экспертами ЦИТО имени Н.Н. Приорова провели уникальную операцию 17-летнему пациенту с тяжелым прогрессирующим кифозом в грудном отделе позвоночника. Для коррекции патологического искривления врачи использовали гибкую полимерную конструкцию вместо жесткого титана, что позволило сохранить подвижность спины и улучшить функцию дыхания. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, операция длилась несколько часов и завершилась полным исправлением деформации без осложнений. В позвоночник пациента установили 21 индивидуальное винтовое крепление. Через винты с обеих сторон пропустили два гибких полимерных корда отечественного производства, которые обеспечили прочную фиксацию без ограничения движений.
«Раньше в подобных случаях для исправления позвоночника применялись жесткие металлические конструкции, которые выпрямляли спину, но лишали человека возможности свободно двигаться, — продолжила Ракова. — Сегодня мы можем предложить метод, исправляющий деформацию при сохранении подвижности тела и качества жизни». По словам вице-мэра, это стало «прорывом в детской медицине», который открывает новые перспективы в лечении пациентов с такой патологией.
Подросток поступил в ДГКБ святого Владимира после малоэффективного консервативного лечения: первые признаки кифоза возникли несколько лет назад, однако угол искривления прогрессировал до инвалидизирующей степени и достиг 80 градусов. При тяжелой форме грудная клетка западает внутрь, формируя выраженный горб и нарушая работу внутренних органов. До обращения в больницу пациент испытывал сильные боли в спине, утомляемость и риски осложнений со стороны легких и сердца из-за деформации грудной клетки.
Операцию провел коллектив хирургов детской больницы под руководством профессора Сергея Колесова из ЦИТО имени Н.Н. Приорова. Реабилитация пациента проходит по индивидуальной программе: уже через несколько дней после вмешательства подросток начал легкие упражнения под наблюдением физиотерапевтов. Сейчас он выписан домой под наблюдение специалистов.
Ранее в конце сентября в интервью изданию «Коммерсант» заммэра Ракова рассказала о модернизации столичной системы здравоохранения. Так, модернизация ДГКБ святого Владимира стала одним из ключевых проектов этого направления, теперь же прорабатывается концепция строительства второй очереди больницы.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов