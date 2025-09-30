 Перейти к основному контенту
Заммэра Ракова рассказала о планах масштабирования сервиса ЕМИАС

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы)

Столичные власти готовы к объединению Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) с любыми медорганизациями, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью изданию «Коммерсант».

По ее словам, развитие ЕМИАС идет по нескольким направлениям, включая масштабирование опыта Москвы на уровне страны. Ряд федеральных клиник сейчас уже используют систему в своих стационарах. В частности, ЕМИАС внедряется в клиниках Санкт-Петербурга. «Наша позиция открыта: любая частная клиника может обратиться к нам, и мы совместно определим форматы взаимодействия и обеспечим подключение. Ограничений в этом вопросе у нас нет, — уточнила вице-мэр. — Для подключения к ЕМИАС медицинской организации необходимо доработать собственное ПО, чтобы обеспечить его совместимость с нашей платформой».

Как отметила Ракова, в настоящее время пациент обладает полной свободой в управлении своей медицинской информацией. В частности, клиент может самостоятельно открыть доступ и настроить его уровень к своей электронной карте любому врачу — как в частной, так и в федеральной клинике.

Стоит отметить, что столичные власти занимаются цифровизацией системы здравоохранения уже более десяти лет, в частности, планомерно внедряют нейросети в медицину. Так, в Москве уже несколько месяцев работает ИИ-сервис, цель которого — упростить врачу поиск нужной информации из массива данных электронной медкарты пациента. Нейросеть анализирует результаты опроса пациентов, которые те проходят при записи к специалисту, и готовит персонализированную сводку о здоровье, выбирая только то, что имеет отношение к текущему обращению. «В результате врач получает аналитическую выжимку с жалобами, историей болезни, результатами исследований, предыдущими диагнозами, терапией. Врач видит пациента не «с чистого листа», а уже обладая полной картиной, — уточнила заммэра Ракова. — На сегодняшний день в поликлиниках Москвы уже выдано более 6 млн таких ИИ-сводок».

Говоря же о развитии мединфраструктуры, столичные власти сейчас завершают работу по двухъм направлениям. Во-первых, это модернизация стационаров. «На сегодняшний день отремонтировано и построено с нуля порядка 100 объектов, среди которых такие крупные, как больница в Коммунарке или больница Логинова, детская больница святого Владимира, — отметила заммэра Ракова. — Благодаря внедрению единых современных подходов инновационным технологиям, четким алгоритмам, оснащению современным оборудованием нам удалось максимально повысить скорость и качество оказания неотложной помощи».

Второе направление — формирование нового стандарта онкологической помощи. Она сконцентрирована в пяти якорных онкостационарах на базе ГКБ им. Логинова, «Коммунарки», Боткинской больницы, а также ГКБ № 62 и № 7, в арсенале которых есть все необходимое для правильной постановки диагноза, лечения, наблюдения на протяжении всей жизни и повторных цикличных лечений.

Теги
инновации в медицине ЕМИАС департамент здравоохранения Москва Анастасия Ракова
