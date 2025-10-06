 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вучича возмутила трактовка территориальной целостности главой Косово

Вучич заявил о разной трактовке территориальной целостности на Балканах
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о разных подходах в странах Западных Балкан к принципу территориальной целостности. Заявление прозвучало по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в албанском городе Дуррес, передает информационное агентство Tanjug.

Помимо Вучича, во встрече приняли участие президент Черногории Яков Милатович, президент Северной Македонии Гордана Силиановска-Давкова, президент Албании Байрам Бегай, президент Словении Наташа Пирц Мусар, президент Хорватии Зоран Миланович, а также глава частично признанной республики Косово Вьоса Османи. Политики встретились, чтобы обсудить укрепление региональной стабильности и перспективы расширения ЕС на Западных Балканах. Хорватия и Словения являются членами ЕС, Сербия — кандидат на вступление.

«Здесь шла речь и о территориальной целостности. Каждый трактует территориальную целостность так, как хочет. Представьте себе, когда приходит [президент Косово] Вьоса Османи и говорит о территориальной целостности и ее защите. И тут у вас все внутри переворачивается, а все остальные слушают, кивая головами», — приводит слова Вучича агентство.

Вучич назвал такое положение двойными стандартами, поскольку Сербия сама потеряла часть своей территории — Косово — в результате одностороннего провозглашения независимости, активно поддержанного Западом и не признанного Белградом и некоторыми другими странами, включая Россию. Для Сербии «территориальная целостность» подразумевает сохранение Косово в своем составе как своей части.

Вучич заявил о подготовке стран мира к войне
Политика
Александр Вучич

Процесс Брдо-Бриони был учрежден в 2013 году по инициативе президентов Словении и Хорватии для достижения евроинтеграции другими странами Западных Балкан (Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии, а также непризнанного Косова). Лидеры этих государств ежегодно встречаются на региональном саммите.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Александр Вучич Сербия Косово евроинтеграция
Материалы по теме
Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США
Политика
Вучич заявил об «охоте» Запада из-за новостей о приезде Лаврова на парад
Политика
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова Бизнес, 18:46
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Вторая ракетка России стартовала с победы на крупном турнире WTA в Ухане Спорт, 18:42
В МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы вблизи Запорожской АЭС Политика, 18:41
Суды арестовали готовивших взрывы в синагогах в двух регионах Политика, 18:38
The Times назвала Макрона «хромой уткой» Политика, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерс», где его ждет неудобный соперник Спорт, 18:27
В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF. Почему это важно Крипто, 18:27
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 18:26
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 18:22
В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом Общество, 18:18
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 18:18
Вучича возмутила трактовка территориальной целостности главой Косово Политика, 18:17