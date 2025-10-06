Вучича возмутила трактовка территориальной целостности главой Косово
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о разных подходах в странах Западных Балкан к принципу территориальной целостности. Заявление прозвучало по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в албанском городе Дуррес, передает информационное агентство Tanjug.
Помимо Вучича, во встрече приняли участие президент Черногории Яков Милатович, президент Северной Македонии Гордана Силиановска-Давкова, президент Албании Байрам Бегай, президент Словении Наташа Пирц Мусар, президент Хорватии Зоран Миланович, а также глава частично признанной республики Косово Вьоса Османи. Политики встретились, чтобы обсудить укрепление региональной стабильности и перспективы расширения ЕС на Западных Балканах. Хорватия и Словения являются членами ЕС, Сербия — кандидат на вступление.
«Здесь шла речь и о территориальной целостности. Каждый трактует территориальную целостность так, как хочет. Представьте себе, когда приходит [президент Косово] Вьоса Османи и говорит о территориальной целостности и ее защите. И тут у вас все внутри переворачивается, а все остальные слушают, кивая головами», — приводит слова Вучича агентство.
Вучич назвал такое положение двойными стандартами, поскольку Сербия сама потеряла часть своей территории — Косово — в результате одностороннего провозглашения независимости, активно поддержанного Западом и не признанного Белградом и некоторыми другими странами, включая Россию. Для Сербии «территориальная целостность» подразумевает сохранение Косово в своем составе как своей части.
Процесс Брдо-Бриони был учрежден в 2013 году по инициативе президентов Словении и Хорватии для достижения евроинтеграции другими странами Западных Балкан (Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии, а также непризнанного Косова). Лидеры этих государств ежегодно встречаются на региональном саммите.
