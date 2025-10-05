В Москве автомобиль столкнулся с автобусом

Фото: АГН «Москва»

На улице Брусилова в городе Щербинке столкнулись легковой автомобиль и автобус маршрута 981. Об этом РБК сообщили в «Мосгортрансе».

«Сегодня около 11:45, на улице Брусилова у дома 17, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 981 маршрута», — говорится в сообщении. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Трое детей пострадали, они находились в легковом автомобиле, сообщает агентство «Москва». Двоих из них эвакуировали на вертолете.

Место аварии находится на юге Москвы.