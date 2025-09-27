 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве пенсионер отдал мошенникам более ₽84,5 млн за полгода

«РИА Новости»: в Москве пенсионер отдал мошенникам более 84,5 млн руб.

Московский пенсионер на протяжении полугода переводил деньги курьерам телефонных мошенников, в общей сложности передав им более 84,5 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции 78-летний москвич рассказал, что с апреля по сентябрь ему звонил неизвестный через Telegram, который выдавал себя сначала за сотрудника ФСБ, а потом — за работника ЦБ. Злоумышленник убедил пенсионера снять все сбережения и передавать их курьерам под предлогом «обеспечения сохранности».

Собеседник агентства уточнил, что пенсионер следовал всем указаниям злоумышленников на протяжении полугода. Возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка из Москвы купила мошенникам часы за 27 млн руб.
Общество
Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Схемы обмана пенсионеров мошенники регулярно реализуют через подставных курьеров или требование положить наличные деньги в определенное место. Ранее 84-летняя жительница столицы под давлением мошенников купила часы стоимостью более 27 млн руб. и передала их сотрудничавшему с мошенниками курьеру.

А в августе мошенник, представившись участковым, убедил 78-летнюю пенсионерку имитировать сотрудничество с «преступниками», которые потребуют денег. Выполняя его указания, женщина последовательно положила 800 тыс. руб. своих сбережений в указанный почтовый ящик, а затем перевела злоумышленникам еще 300 тыс. руб., снятые со счета.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Как изменение НДС повлияет на малый бизнес в РоссииПодписка на РБК, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Дроны ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в Астраханской области Политика, 11:56
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 25 Общество, 11:53
Российского паралимпийца лишили медали на ЧМ по легкой атлетике Спорт, 11:45
В Ленобласти по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержали 13 человек Общество, 11:35
Побалуйте себя лучшими российскими винами Вино, 11:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сборная Болгарии впервые в истории вышла в финал ЧМ по волейболу Спорт, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Папе римскому подарили руль от болида «Формулы-1» Спорт, 11:12
СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Алексея Лихачева Политика, 11:06
Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова Общество, 11:02
Минюст США запросил данные о прокуроре, которая вела дело против Трампа Политика, 10:58
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме Политика, 10:40