В Москве пенсионер отдал мошенникам более ₽84,5 млн за полгода

Московский пенсионер на протяжении полугода переводил деньги курьерам телефонных мошенников, в общей сложности передав им более 84,5 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции 78-летний москвич рассказал, что с апреля по сентябрь ему звонил неизвестный через Telegram, который выдавал себя сначала за сотрудника ФСБ, а потом — за работника ЦБ. Злоумышленник убедил пенсионера снять все сбережения и передавать их курьерам под предлогом «обеспечения сохранности».

Собеседник агентства уточнил, что пенсионер следовал всем указаниям злоумышленников на протяжении полугода. Возбуждено уголовное дело.

Схемы обмана пенсионеров мошенники регулярно реализуют через подставных курьеров или требование положить наличные деньги в определенное место. Ранее 84-летняя жительница столицы под давлением мошенников купила часы стоимостью более 27 млн руб. и передала их сотрудничавшему с мошенниками курьеру.

А в августе мошенник, представившись участковым, убедил 78-летнюю пенсионерку имитировать сотрудничество с «преступниками», которые потребуют денег. Выполняя его указания, женщина последовательно положила 800 тыс. руб. своих сбережений в указанный почтовый ящик, а затем перевела злоумышленникам еще 300 тыс. руб., снятые со счета.