ВМС Украины впервые выступили в роли условного противника НАТО на учениях

Фото: Министерство обороны Украины / Telegram

Военно-морские силы Украины на учениях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 25 впервые выступили в качестве противников Североатлантического альянса, сообщает пресс-служба украинского Минобороны в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «впервые в истории НАТО Военно-морские силы Украины возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника во время учений REPMUS and Dynamic Messenger 25».

REPMUS — это учения по экспериментированию и созданию прототипов робототехнических систем с использованием морских беспилотных систем (REPMUS). Кроме того, учения REPMUS были впервые связаны с военными учениями НАТО Dynamic Messenger, что объединило оперативную подготовку с экспериментальными испытаниями, отмечено на сайте Promoting European Defence Cooperation. Они прошли в Португалии с 1 по 26 сентября.

Как говорится на сайте НАТО, в рамках учений были проведены демонстрации возможностей в различных сферах ведения боевых действий, включая защиту критически важной подводной инфраструктуры, устойчивую органическую разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR-T), борьбу с морскими минами, подводную войну, противодействие многоуровневым беспилотным аппаратам и судам, а также интегрированное многодоменное командование и управление.