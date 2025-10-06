ВМС Украины впервые выступили в роли условного противника НАТО на учениях
Военно-морские силы Украины на учениях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 25 впервые выступили в качестве противников Североатлантического альянса, сообщает пресс-служба украинского Минобороны в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что «впервые в истории НАТО Военно-морские силы Украины возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника во время учений REPMUS and Dynamic Messenger 25».
REPMUS — это учения по экспериментированию и созданию прототипов робототехнических систем с использованием морских беспилотных систем (REPMUS). Кроме того, учения REPMUS были впервые связаны с военными учениями НАТО Dynamic Messenger, что объединило оперативную подготовку с экспериментальными испытаниями, отмечено на сайте Promoting European Defence Cooperation. Они прошли в Португалии с 1 по 26 сентября.
Как говорится на сайте НАТО, в рамках учений были проведены демонстрации возможностей в различных сферах ведения боевых действий, включая защиту критически важной подводной инфраструктуры, устойчивую органическую разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR-T), борьбу с морскими минами, подводную войну, противодействие многоуровневым беспилотным аппаратам и судам, а также интегрированное многодоменное командование и управление.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели
Лекорню объявил новый состав правительства Франции
Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда
Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации
Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус
Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов
В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля
На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов