Акции в Азии рекордно подскочили в ожидании смены премьер-министра Японии

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

Стоимость азиатских акций, в первую очередь японских компаний, достигла исторического максимума в ожидании назначения премьер-министром Японии новой главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, пишет Bloomberg.

Азиатский фондовый индекс MSCI растет шестой день подряд, а Nikkei 225 подскочил на 4,8%. Агентство связывает активность инвесторов с опасениями из-за возможного роста расходов, поскольку Такаити выступает за снижение налогов и стимулирование экономики. Все это подтолкнуло инвесторов к покупке альтернативных активов, таких как золото и биткоин, указывает Bloomberg.

Тем временем Reuters отмечает, что цена 30-летних японских государственных облигаций (JGB) резко упала, приблизив доходность к рекордному максимуму. А японская иена снизилась на 1,6%, до 149,81, по отношению к доллару и ослабла до 175,63 по отношению к евро, что является историческим минимумом.

Как уточняет Financial Times, резко выросли акции фармацевтических, автомобильных, машиностроительных и полупроводниковых компаний. Облигации крупного оборонного подрядчика Mitsubishi Heavy подскочили на 13% из-за ожиданий увеличения военных расходов при правительстве Такаити.

64-летняя Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии после утверждения парламентом 15 октября. Она будет первой женщиной, занявшей этот пост, за всю историю страны.

Такаити известна довольно консервативными и «ястребиными» взглядами. Она выступает за пересмотр пацифистской Конституции и укрепление армии. В социальной политике она занимает консервативную позицию, а в экономике делает ставку на снижение налогов, прямую поддержку граждан, субсидии сельским регионам, а также масштабные инвестиции в энергетику и производство полупроводников.