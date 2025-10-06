 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Синоптики увидели признак наступления классической осени в Москве

Тишковец сообщил о туманах и наступлении классической осени в Москве

Синоптики увидели признак наступления классической осени в Москве
Video

На улицы в Москве и области опустился туман, во всех четырех аэропортах — Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский — наблюдается дымка, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Тишковец отметил, что видимость на ВДНХ сейчас составляет 2,4 км, в Домодедово — 300–400 м, в Жуковском — 600 м, в Шереметьево — 2,6 км, во Внуково — 1 км. Кроме того, в последнем аэропорту наблюдается слабая морось.

Синоптик подчеркнул, что появление тумана и густой дымки является основным признаком «классической золотой осени» и призвал водителей быть внимательными на дорогах.

В Москве спрогнозировали облачную погоду и туман
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также сообщил, что в Москву пришла «типичная осень». Он подчеркнул, что с запада приближается североатлантический циклон, который принесет с собой многослойные облака, что сформирует очаги тумана и местами вызовет небольшие дожди.

Температура воздуха в Москве 6 октября будет плюс от 12 до плюс 14, по области — от плюс 10 до плюс 15.

