 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве спрогнозировали облачную погоду и туман

В понедельник, 6 октября, жителей Москвы будет ждать облачная погода, возможен небольшой дождь, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Утром и днем температура будет колебаться в районе 10-13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов.

Сегодня в столице ожидается преимущественно восточный ветер со скоростью 1 м/c. Атмосферное давление будет составлять 746–751 мм ртутного столба. Влажность составит около 90%.

В Гидрометцентре рассказали о сильнейшей аномалии погоды в Москве
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на столичный регион опустились туманы, характерные при наступлении «классической золотой осени».

«В Москве на ВДНХ сейчас дымка, видимость 2,4 км. В Шереметьево — 2,6 км. Во Внуково слабая морось, аэродром частично закрыт туманом — видимость 1 км. В Домодедово туман, видимость ухудшилась до 300-400 м. В Жуковском туман, видно 600 м», — написал он в телеграм-канале.

Температура на уровне 12 градусов сохранится в Москве и на следующий день, 7 октября. К концу недели ожидаются похолодание и дожди.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва прогноз погоды атмосферное давление
Материалы по теме
Москвичам пообещали ясную погоду в последний день сентября
Общество
В Дагестане из-за дождей рухнула древняя стена
Общество
В первый осенний день москвичам пообещали облачную погоду без осадков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Власти сообщили о работе ПВО в районе Туапсе Общество, 08:01
За ночь над Россией сбили 251 дрон Политика, 07:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Гладков рассказал о ситуации с электричеством в Белгороде после обстрела Политика, 07:39
Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния» Политика, 07:35
В Москве спрогнозировали облачную погоду и туман Общество, 07:32
Инвесторы попросили приостановить размещение облигаций «Электрорешения» Инвестиции, 07:30
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 07:24
«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей Бизнес, 07:00
За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников Политика, 06:53
Земфира решила сохранить статус ИП в России Общество, 06:39
Над Воронежской областью сбили около десяти беспилотников Политика, 06:35
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 05:59