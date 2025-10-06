В Москве спрогнозировали облачную погоду и туман

В понедельник, 6 октября, жителей Москвы будет ждать облачная погода, возможен небольшой дождь, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Утром и днем температура будет колебаться в районе 10-13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов.

Сегодня в столице ожидается преимущественно восточный ветер со скоростью 1 м/c. Атмосферное давление будет составлять 746–751 мм ртутного столба. Влажность составит около 90%.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на столичный регион опустились туманы, характерные при наступлении «классической золотой осени».

«В Москве на ВДНХ сейчас дымка, видимость 2,4 км. В Шереметьево — 2,6 км. Во Внуково слабая морось, аэродром частично закрыт туманом — видимость 1 км. В Домодедово туман, видимость ухудшилась до 300-400 м. В Жуковском туман, видно 600 м», — написал он в телеграм-канале.

Температура на уровне 12 градусов сохранится в Москве и на следующий день, 7 октября. К концу недели ожидаются похолодание и дожди.