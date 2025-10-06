 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ВКС России получили новую партию Су-34

ОАК передала ВКС России новую партию Су-34
Сюжет
Военная операция на Украине
Бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 (Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа, сообщает пресс-служба ОАК. ОАК принадлежит госкорпорации «Ростех».

В госкорпорации отметили, что во время военной операции на Украине Су-34 «подтвердил статус лучшего в своем классе». «Наши авиазаводы не снижают темпов выпуска Су-34 и регулярно поставляют новые машины заказчику», — заявили в «Ростехе», подчеркнув, что до конца 2025 года ОАК также осуществит новые поставки в российскую армию.

Су-34 — это советский и российский бомбардировщик-истребитель. За характерную форму носового обтекателя самолет называют «утенком». Экипаж бомбардировщика защищен броней толщиной 17 мм. Самолет способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, включая объекты, защищенные системами ПВО, на большом удалении от места базирования. Кроме того, бомбардировщик может вести воздушную разведку.

Минобороны отчиталось об ударе самолета Су-34 по ВСУ в Курской области
Политика

В «Ростехе» сообщили, что на заводе бомбардировщики прошли наземные и летные испытания.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что сотрудники предприятий регулярно совершенствуют производство авиационной техники, чтобы обеспечить необходимые в интересах Минобороны объемы выпуска.

ВКС регулярно получают новые партии истребителей-бомбардировщиков. Об очередной поставке до этого ОАК сообщала 15 сентября.

