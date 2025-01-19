Минобороны отчиталось об ударе самолета Су-34 по ВСУ в Курской области
Российский самолет Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны, передает ТАСС.
Экипаж самолета ударил по целям авиационными бомбами, в результате техника была уничтожена.
С Украиной граничат шесть курских районов — Беловский, Суджанский, Кореневский, Глушковский, Рыльский и Хомутовский. Минобороны не уточнило, в каком из них был нанесен удар.
6 августа подразделения ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. Минобороны ежедневно отчитывается об ударах по украинским позициям в регионе. По последним данным ведомства, за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 52,6 тыс. военнослужащих.
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