Минобороны: российский Су-34 нанес удар по технике ВСУ в Курской области

Минобороны отчиталось об ударе самолета Су-34 по ВСУ в Курской области

Российский самолет Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Экипаж самолета ударил по целям авиационными бомбами, в результате техника была уничтожена.

С Украиной граничат шесть курских районов — Беловский, Суджанский, Кореневский, Глушковский, Рыльский и Хомутовский. Минобороны не уточнило, в каком из них был нанесен удар.

6 августа подразделения ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. Минобороны ежедневно отчитывается об ударах по украинским позициям в регионе. По последним данным ведомства, за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 52,6 тыс. военнослужащих.