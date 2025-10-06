Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России

Польские власти аннулировали визы российским экспертам непосредственно перед началом конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению в Варшаве, не предоставив каких-либо объяснений. Об этом сообщил Российский общественный институт избирательного права (РОИИП).

«Письмо об аннулировании виз было направлено без указания мотивов и оснований принятия такого решения в последний рабочий день перед началом Конференции», — говорится в сообщении.

Конференция ОБСЕ по человеческому измерению (или Совещание по человеческому измерению) — это крупнейшая в Европе ежегодная конференция по правам человека и демократии, организуемая ОБСЕ для обсуждения выполнения обязательств в этой сфере, обмена опытом и выработки рекомендаций.

В организации добавили, что визы были получены по официальному приглашению организаторов конференции ОБСЕ, а все документы полностью соответствовали визовым требованиям. При этом уведомление об аннулировании виз поступило только в день начала мероприятия, уже после планируемой даты вылета, что сделало невозможным как обжалование этого решения, так и участие российских экспертов в конференции.

«Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога», — заключили в институте. В организации предположили, что действия Польши нарушают обязательства стран-участниц ОБСЕ, включая положения о предоставлении научным организациям возможности доносить свою позицию до правительств других государств-участников, а также о расширении возможностей гражданского общества в сфере прав человека.

В институте добавили, что письмо от имени РОИИП с изложением ситуации и требованием принять меры направили в ОБСЕ.

Отношения между Москвой и Варшавой обострились после нескольких инцидентов с дронами на территории Польши. Так, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело множество беспилотников. После инцидента глава правительства заявил, что дроны были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что беспилотники в Польшу прилетели с Украины. Минобороны России подчеркивало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось.