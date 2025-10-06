СК возбудил дело из-за взрыва газа в жилом доме в Красном Луче
По факту взрыва газа в жилом доме в городе Красном Луче на территории Луганской народной республики (ЛНР), в результате которого обрушилась кровля и два этажа, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по ЛНР.
«В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что точная причина взрыва пока неизвестна, следователи рассматривают различные версии произошедшего.
Дело по признакам преступления возбудили по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, если оказание услуг повлекло вред здоровью, до десяти — если повлекло смерть человека, до 12 — если повлекло смерть двух или более лиц.
Изначально о взрыве в жилом доме сообщил глава городского округа Сергей Соловьев. Он назвал произошедшее «страшной трагедией».
Красный Луч — город в Луганской народной республике, в 62 км от Луганска. Один из крупнейших промышленных центров Донбасса. Численность населения на 2014 год — 112 тыс. человек.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов