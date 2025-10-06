 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК возбудил дело из-за взрыва газа в жилом доме в Красном Луче

По факту взрыва газа в жилом доме в городе Красном Луче на территории Луганской народной республики (ЛНР), в результате которого обрушилась кровля и два этажа, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по ЛНР.

«В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что точная причина взрыва пока неизвестна, следователи рассматривают различные версии произошедшего. 

В Красном Луче взорвался газ в жилом доме
Общество

Дело по признакам преступления возбудили по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, если оказание услуг повлекло вред здоровью, до десяти — если повлекло смерть человека, до 12 — если повлекло смерть двух или более лиц.

Изначально о взрыве в жилом доме сообщил глава городского округа Сергей Соловьев. Он назвал произошедшее «страшной трагедией».

Красный Луч — город в Луганской народной республике, в 62 км от Луганска. Один из крупнейших промышленных центров Донбасса. Численность населения на 2014 год — 112 тыс. человек.

