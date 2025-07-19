Колумбия задумалась о решении вопроса наемничества среди своих граждан
Власти Колумбии работают над законопроектом, направленным на регулирование участия граждан страны в вооруженных конфликтах за рубежом, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир.
По его словам, президент Колумбии ясно обозначил позицию: участие колумбийцев в качестве наемников в третьих странах — тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас в конгрессе продвигают соответствующий законопроект, цель которого — предотвратить подобные случаи.
«Мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, которые, очевидно, нас беспокоят не только в контексте войны на Украине, но и в связи с существованием других мест, откуда приходят новости об убитых колумбийцах или колумбийцах, которые были обмануты ложными обещаниями», — подчеркнул заместитель министра.
Он отметил, что Колумбия выступает за гуманную и человеко-ориентированную систему безопасности, в которой проблема наемничества играет важную роль.
«Мы придерживаемся политики обеспокоенности. Действительно считаем, что лучший вариант — переход к более гражданской и гуманной системе безопасности», — пояснил он.
В ноябре 2024 года Колумбия совместно с Россией создала рабочую группу для мониторинга ситуации с колумбийскими наемниками в зоне военной операции на Украине.
Экс-глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо пояснил, что эту тему обсудили с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и отметил, что власти Колумбии отрицательно относятся к участию своих граждан в вооруженных конфликтах по всему миру.
В сентябре того же года МИД Колумбии обратился «по дипломатическим каналам» с просьбой прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.
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