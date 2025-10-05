Экс-министра здравоохранения Дагестана арестовали

Татьяна Беляева (Фото: Министерство Здравоохранения Республики Дагестан)

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву, подозреваемую в мошенничестве, до 3 декабря. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Следствие считает, что в сентябре 2020 года несколько сотрудников Минздрава заключили договоры с коммерческими организациями на сумму 516 млн руб. в рамках реализации «Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения РД». Последнее направлено на развитие системы здравоохранения.

Исполнитель должен был в течение года бесплатно осуществлять гарантийное обслуживание выполненных работ. Однако, по приказу Беляевой, с 2021 по 2024 годы были заключены дополнительные необоснованные договоры на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, сказано в судебных материалах. Ущерб бюджету оценили на сумму свыше 1 млн руб.

Беляевой вменяют статью о мошенничестве — ч. 4 ст. 159 УК. Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Материал дополняется