Во Львовской области загорелось газовое хранилище
Во Львовской области загорелось газовое хранилище. Об этом сообщила прокуратура региона.
«Также на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий в промышленные и энергетические объекты. Повреждены производственные и складские помещения, гаражи, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельный пожар вспыхнул на одном из газохранилищ региона», — следует из сообщения.
Минувшей ночью над всей территорией Украины объявляли воздушную тревогу. На этом фоне во Львове остановилось движение общественного транспорта, а жителей призвали оставаться в убежищах.
Также там были слышны взрывы, в одном месте поднялся густой столб дыма. Выяснилось, что пожар возник на территории промышленного парка. Кроме дыма местные жители зафиксировали зарево от пожаров.
Также взрывы были слышны в Киеве, Одесской области и Чернигове.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
