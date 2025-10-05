Фото: dsns_telegram / Telegram

Во Львовской области загорелось газовое хранилище. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Также на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий в промышленные и энергетические объекты. Повреждены производственные и складские помещения, гаражи, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельный пожар вспыхнул на одном из газохранилищ региона», — следует из сообщения.

Минувшей ночью над всей территорией Украины объявляли воздушную тревогу. На этом фоне во Львове остановилось движение общественного транспорта, а жителей призвали оставаться в убежищах.

Также там были слышны взрывы, в одном месте поднялся густой столб дыма. Выяснилось, что пожар возник на территории промышленного парка. Кроме дыма местные жители зафиксировали зарево от пожаров.

Также взрывы были слышны в Киеве, Одесской области и Чернигове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.