Тело экс-директора «Правды» Леонтьева нашли у его дома в Москве

Фото: Дарья Широкова / РБК

Тело 87-летнего бывшего директора издательства «Правда» Михаила Леонтьева обнаружили под окнами его дома на Молодогвардейской улице в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Предварительная версия гибели — самоубийство.

«Леонтьев погиб накануне вечером. Предварительно, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва», — передает агентство слова собеседника.

Как пишет «МК», в доме, рядом с которым обнаружили тело, издатель жил на шестом этаже.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СК по Москве.

Карьеру в издательстве «Правда» Леонтьев начал в 1971 году с должности заместителя начальника производственного отдела. В 1984-м возглавил издательство и продолжал руководить им после преобразования во ФГУП «Пресса» в 1991 году.

Леонтьев был включен в список выдающихся руководителей издательской отрасли по версии Marquis Who's Who.