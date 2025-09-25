Тело депутата районного совета нашли в лесополосе на Кубани
В Краснодарском крае в лесополосе у станицы Новорождественской нашли тело депутата районного совета Виталия Капустина, сообщают «КП-Кубань» и «Кубань Информ». Ему было 43 года.
По информации «Кубань Информ», мужчина был найден неподалеку от собственного автомобиля со связанными за спиной руками.
Как сообщили следователи «КП-Кубань», смерть депутата не носит криминальный характер. «Очень известный в районе человек. Его мать — владелица улиточной фермы. Он был депутатом сельского совета, потом районного. Родители его живут в станице Отрадной, под опеку берут сирот — семья многодетная, хорошая», — цитирует издание собеседника среди местных жителей.
Капустин был председателем комиссии по вопросам сельского хозяйства и землеустройству, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству в районном совете, являлся членом партии «Единая Россия».
РБК обратился за комментарием в управление СК по Краснодарскому краю.
