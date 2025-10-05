Москвичам пообещали постепенное понижение температуры

Жителей Москвы 5 октября ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха не поднимется выше 12 градусов, а влажность составит около 60%. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с, порывы могут достигать 8,7 м/с.

Атмосферное давление находится в пределах нормы и останется на уровне 745 мм рт. ст. В течение дня возможны легкие дожди.

Ожидается постепенное понижение температуры. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 9—11 градусов, а ночью опускаться до 6—8 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь.

В течение дня метеоусловия в регионе будут определяться передней частью североатлантического циклона, добавил синоптик и подчеркнул, что и предстоящая неделя пройдет в условиях активной циклонической деятельности, будет преобладать пасмурная и дождливая погода — по ночам 6 — 9 градусов, в дневные часы — 10 — 13, что на несколько градусов теплее климатической нормы.

«Старое бабье лето закончилось, начинается осень», — написал Тишковец.