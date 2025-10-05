Москвичам пообещали постепенное понижение температуры
Жителей Москвы 5 октября ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Температура воздуха не поднимется выше 12 градусов, а влажность составит около 60%. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с, порывы могут достигать 8,7 м/с.
Атмосферное давление находится в пределах нормы и останется на уровне 745 мм рт. ст. В течение дня возможны легкие дожди.
Ожидается постепенное понижение температуры. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 9—11 градусов, а ночью опускаться до 6—8 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь.
В течение дня метеоусловия в регионе будут определяться передней частью североатлантического циклона, добавил синоптик и подчеркнул, что и предстоящая неделя пройдет в условиях активной циклонической деятельности, будет преобладать пасмурная и дождливая погода — по ночам 6 — 9 градусов, в дневные часы — 10 — 13, что на несколько градусов теплее климатической нормы.
«Старое бабье лето закончилось, начинается осень», — написал Тишковец.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов