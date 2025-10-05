 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Украинские власти сообщили о перебоях со светом и водой в Запорожье

Сюжет
Военная операция на Украине
На одном из предприятий на подконтрольной Украине части Запорожской области возник пожар. ПВО работала в Киеве и Одесской области

В Запорожской области прогремело несколько взрывов, сообщил глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров.

В некоторых районах наблюдаются перебои со светом и водой, написал он в телеграм-канале. На территории одного из предприятий начался пожар.

Запорожская область вошла в состав России после референдума, который проводился в 2022 году. По состоянию на конец августа под контролем России было 74% территории региона. Областной центр — город Запорожье — контролирует Киев. Украина и большинство стран не признают итоги референдума.

Черниговские власти назвали критической ситуацию с энергоснабжением
Политика
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Этой ночью в Киеве объявили воздушную тревогу, мэр Виталий Кличко сообщил о работе средств противовоздушной обороны. Тревога звучала и в Одесской области, работала ПВО, написал глава военной администрации Олег Кипер.

