Как прошел конкурс «Мисс Россия — 2024». Фоторепортаж

Финальное шоу конкурса красоты «Мисс Россия 2024» прошло в концертном зале Barvikha Luxury Village

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Мисс Россия 2024 Валентина Алексеева (Республика Чувашия). Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Церемонию вели теле- и радиоведущий Максим Привалов и телеведущая Ольга Жук. Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Перед финалистками конкурса и зрителями выступил певец Дмитрий Маликов. Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Еще одним гостем была певица Юлианна Караулова. Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Мисс Россия 2024 Валентина Алексеева получила корону из рук обладательницы титула «Мисс Россия 2023» Маргариты Голубевой (справа). Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Слева направо: Вторая вице-мисс Россия 2024 Ульяна Евдокимова (Санкт-Петербург), Мисс Россия 2024 Валентина Алексеева (Республика Чувашия) и Первая вице-мисс Россия 2024 Ирина Миронова (Тольятти).

Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. В ноябре она отправится в Мексику на 73-ю церемонию конкурса «Мисс Вселенная».

Титулы первой и второй вице-мисс получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

В этом году заявки на конкурс подали более 85 тыс. девушек, но в финал вышли только 50 из них.