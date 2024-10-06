Как прошел конкурс «Мисс Россия — 2024». Фоторепортаж
Мисс Россия 2024 Валентина Алексеева (Республика Чувашия).
Церемонию вели теле- и радиоведущий Максим Привалов и телеведущая Ольга Жук.
Перед финалистками конкурса и зрителями выступил певец Дмитрий Маликов.
Еще одним гостем была певица Юлианна Караулова.
Мисс Россия 2024 Валентина Алексеева получила корону из рук обладательницы титула «Мисс Россия 2023» Маргариты Голубевой (справа).
Слева направо: Вторая вице-мисс Россия 2024 Ульяна Евдокимова (Санкт-Петербург), Мисс Россия 2024 Валентина Алексеева (Республика Чувашия) и Первая вице-мисс Россия 2024 Ирина Миронова (Тольятти).
Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. В ноябре она отправится в Мексику на 73-ю церемонию конкурса «Мисс Вселенная».
Титулы первой и второй вице-мисс получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.
В этом году заявки на конкурс подали более 85 тыс. девушек, но в финал вышли только 50 из них.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Рейтинг лучших акций за III квартал
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»
Цена на нефть показала рекордный рост
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов