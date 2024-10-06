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Как прошел конкурс «Мисс Россия — 2024». Фоторепортаж

Победительницей конкурса «Мисс Россия» стала 18-летняя Валентина Алексеева
Финальное шоу конкурса красоты «Мисс Россия 2024» прошло в концертном зале Barvikha Luxury Village
Как прошел конкурс «Мисс Россия — 2024». Фоторепортаж

Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. В ноябре она отправится в Мексику на 73-ю церемонию конкурса «Мисс Вселенная».

Титулы первой и второй вице-мисс получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

 В этом году заявки на конкурс подали более 85 тыс. девушек, но в финал вышли только 50 из них.

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