Карасин призвал разобраться с утерей в ООН документов о переговорах с США

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал разобраться с утерей в ООН документов о переговорах СССР и США по ядерному оружию. О том, что часть протоколов оказалась утрачена, написал в статье для РБК бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и бывший программный директор SIPRI Тарик Рауф.

Карасин в разговоре с «Лентой.ру» назвал произошедшее «довольно запутанной» историей. «Ее, конечно, надо раскручивать и распутывать. Потому что речь идет об очень важной сфере международного взаимодействия», — отметил сенатор.

Законодатель считает, что в структурах ООН очень много путаницы. Он напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, «что надо совершенствовать систему ежедневной работы механизмов». В первую очередь внимание нужно уделить атомной энергетике, уверен Карасин.

Протоколы, о которых рассказывал Рауф, касались диалога по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который СССР и США вели в 1960-е годы. В ходе обсуждений стороны тщательно согласовали текст, чтобы гарантировать отсутствие положений, запрещающих соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

По словам эксперта, как именно проходили и завершились переговоры, доподлинно неизвестно, так как существуют разные версии. Рауф сообщил, что хотел ознакомиться с протоколами в офисе ООН в Женеве, но не смог, поскольку часть оказалась утрачена «из-за множества реконструкций Дворца наций».