Пятеро пострадали при столкновении скорой и легковушки в Тверской области

Пять человек пострадали при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля на федеральной трассе М-9 «Балтия» Ржевского муниципального округа в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и Hyundai Sonata. Пострадали водители обоих машин, а также два пассажира кареты СМП и пассажирка легкового автомобиля.

В сентябре другая карета скорой помощи попала в ДТП в Москве — водитель тогда не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент скорой помощи. По данным столичного главка МВД, пострадали три человека.