В Якутске двух девочек задержали по делу об убийстве матери и ее сына
Двух несовершеннолетних девушек задержали в Якутске по подозрению в убийстве матери и брата одной из них, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
В пятницу, 3 октября, следователи возбудили уголовное дело после того, как в одной из квартир нашли тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. В сообщении СК от 4 октября говорится, что «по подозрению в совершении указанного преступления задержаны дочь убитой и ее подруга».
Суд попросят избрать задержанным меру пресечения, чтобы изолировать девушек от общества, подчеркнули в СК.
Накануне, 3 октября, в СК по Якутии сообщили об обнаружении двух тел в одной из квартир дома, расположенного в 202-м микрорайоне города Якутска, с признаками насильственной смерти. На фото, прилагаемом к сообщению, виден окровавленный нож.
Следователи возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство двух лиц. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Тогда же в СК подчеркнули, что установили лицо, «причастное к произошедшему».
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов