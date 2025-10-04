В Якутске двух девочек задержали по делу об убийстве матери и ее сына

Video

Двух несовершеннолетних девушек задержали в Якутске по подозрению в убийстве матери и брата одной из них, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

В пятницу, 3 октября, следователи возбудили уголовное дело после того, как в одной из квартир нашли тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. В сообщении СК от 4 октября говорится, что «по подозрению в совершении указанного преступления задержаны дочь убитой и ее подруга».

Суд попросят избрать задержанным меру пресечения, чтобы изолировать девушек от общества, подчеркнули в СК.

Накануне, 3 октября, в СК по Якутии сообщили об обнаружении двух тел в одной из квартир дома, расположенного в 202-м микрорайоне города Якутска, с признаками насильственной смерти. На фото, прилагаемом к сообщению, виден окровавленный нож.

Следователи возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство двух лиц. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Тогда же в СК подчеркнули, что установили лицо, «причастное к произошедшему».