Нейрохирург Минобороны заявил о новых типах травм в ходе военной операции
Медицинская статистика по ранениям в ходе специальной военной операции на Украине значительно отличается от предыдущих конфликтов, заявил ТАСС главный нейрохирург Минобороны России Дмитрий Свистов.
По его словам, особенно выросло число травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу, что связано с применением нового оружия и высокой плотностью осколков на поле боя. Сейчас такие травмы составляют 10–12% всех ранений головы с проникновением, что ранее считалось большой редкостью и отмечалось в единичных публикациях, а теперь приобрело характер военно-травматической эпидемии.
«Мы говорим, что современные события — это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга», — сказал Свистов.
Летом президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны возможность разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали в зону военной операции на Украине.
В конце сентября в пресс-службе Общероссийского народного фронта сообщили, что врачей-добровольцев смогут направлять в командировки за их счет в прифронтовые госпитали, этот вопрос будет решен по поручению президента.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов