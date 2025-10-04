 Перейти к основному контенту
Нейрохирург Минобороны заявил о новых типах травм в ходе военной операции

Нейрохирург МО Свистов заявил о новых типах травм в ходе военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Медицинская статистика по ранениям в ходе специальной военной операции на Украине значительно отличается от предыдущих конфликтов, заявил ТАСС главный нейрохирург Минобороны России Дмитрий Свистов.

По его словам, особенно выросло число травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу, что связано с применением нового оружия и высокой плотностью осколков на поле боя. Сейчас такие травмы составляют 10–12% всех ранений головы с проникновением, что ранее считалось большой редкостью и отмечалось в единичных публикациях, а теперь приобрело характер военно-травматической эпидемии.

«Мы говорим, что современные события — это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга», — сказал Свистов.

Белоусов раскрыл, какую долю задач в зоне спецоперации выполняют дроны
Политика

Летом президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны возможность разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали в зону военной операции на Украине.

В конце сентября в пресс-службе Общероссийского народного фронта сообщили, что врачей-добровольцев смогут направлять в командировки за их счет в прифронтовые госпитали, этот вопрос будет решен по поручению президента.

