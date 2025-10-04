 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке

Спасатели нашли двух из трех травмированных туристов на вулкане на Камчатке
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Спасатели МЧС нашли двух туристов, которые получили травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев.

«Авангардная группа спасателей нашла двоих пострадавших на Вилючинском вулкане туристов. Спасатели подтверждают, что туристам нужна медицинская помощь», — сказал он в видеообращении на странице во «ВКонтакте».

Уточнить характер травм из-за плохой связи не удалось, добавил Лебедев. Спасатели продолжают поиски третьего пострадавшего на вулкане. Как отметил министр, основная группа в настоящее время поднимается, проводится подготовка к эвакуации.

Лебедев рассказал, что всего в спасательной операции участвуют 45 человек.

Два человека пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке
Общество
Вид на Вилючинский вулкан

Ранее ТАСС сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф, что двое туристов сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, они получили травмы рук и ног.

Согласно информации от МЧС, при восхождении на вулкан есть риск, что пострадали минимум четыре человека. В ведомстве уточнили, что к месту инцидента был направлен вертолет с медицинскими специалистами и спасателями.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Камчатка МЧС туристы вулкан спасатели
Материалы по теме
Два человека пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке
Общество
В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе
Общество
Двух туристов из Сингапура арестовали в Осло за полет дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Россиянка устроила погром с бутылками виски на таможне Петербурга Общество, 14:26
Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников Политика, 14:17
Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке Общество, 14:14
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
N12 узнал, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа Политика, 14:06
В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов Общество, 14:04
В «Локомотиве» рассказали о предложении из Саудовской Аравии по Батракову Спорт, 13:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье Общество, 13:52
Стала известна дата прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой Общество, 13:31
Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в чемпионате России Спорт, 13:31
Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород Политика, 13:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали Общество, 13:11
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне Общество, 13:08