Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке

Фото: ТАСС

Спасатели МЧС нашли двух туристов, которые получили травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев.

«Авангардная группа спасателей нашла двоих пострадавших на Вилючинском вулкане туристов. Спасатели подтверждают, что туристам нужна медицинская помощь», — сказал он в видеообращении на странице во «ВКонтакте».

Уточнить характер травм из-за плохой связи не удалось, добавил Лебедев. Спасатели продолжают поиски третьего пострадавшего на вулкане. Как отметил министр, основная группа в настоящее время поднимается, проводится подготовка к эвакуации.

Лебедев рассказал, что всего в спасательной операции участвуют 45 человек.

Ранее ТАСС сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф, что двое туристов сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, они получили травмы рук и ног.

Согласно информации от МЧС, при восхождении на вулкан есть риск, что пострадали минимум четыре человека. В ведомстве уточнили, что к месту инцидента был направлен вертолет с медицинскими специалистами и спасателями.