 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россиянка устроила погром с бутылками виски на таможне Петербурга

Фото: Евгений Ашихмин / Sputnik / РИА Новости
Фото: Евгений Ашихмин / Sputnik / РИА Новости

31-летняя россиянка разбила пять бутылок шотландского виски и оскорбила сотрудников таможни в пункте пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Как отмечается в сообщении, при прохождении таможенного контроля в «зеленом коридоре» у женщины обнаружили пять бутылок алкоголя, в то время как закон разрешает беспошлинно ввозить только три литра спиртного.

«Когда таможенники начали оформлять протокол о нарушении, женщина <...> устроила настоящий погром — начала громко оскорблять сотрудницу таможни, сопровождая речь неприличными жестами, а затем принялась разбивать бутылки с алкоголем», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Таможенники обнаружили 698 пуль и гильз на границе с Польшей

Там добавили, что женщина неоднократно перевозила товары из-за границы, маскируя коммерческие партии под личные вещи. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров) и уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Ей грозит штраф до 40 тыс. рублей или до года исправительных работ.

В июле Дзержинский районный суд Волгограда конфисковал у пассажирки авиарейса Дубай — Волгоград 40 кг волос, которые она незаконно привезла в Россию для работы в московском салоне красоты. Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость волос составила более 4,3 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
таможня виски дебош Россия
Материалы по теме
Таможенники остановили машину из Казахстана с нелегальными мопедами
Общество
Таможенники в Минводах нашли в багаже пассажира старинные карманные часы
Общество
Хабаровские таможенники изъяли у туриста из Вьетнама голову крокодила
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Россиянка устроила погром с бутылками виски на таможне Петербурга Общество, 14:26
Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников Политика, 14:17
Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке Общество, 14:14
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
N12 узнал, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа Политика, 14:06
В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов Общество, 14:04
В «Локомотиве» рассказали о предложении из Саудовской Аравии по Батракову Спорт, 13:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье Общество, 13:52
Стала известна дата прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой Общество, 13:31
Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в чемпионате России Спорт, 13:31
Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород Политика, 13:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали Общество, 13:11
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне Общество, 13:08