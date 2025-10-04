Россиянка устроила погром с бутылками виски на таможне Петербурга

Фото: Евгений Ашихмин / Sputnik / РИА Новости

31-летняя россиянка разбила пять бутылок шотландского виски и оскорбила сотрудников таможни в пункте пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Как отмечается в сообщении, при прохождении таможенного контроля в «зеленом коридоре» у женщины обнаружили пять бутылок алкоголя, в то время как закон разрешает беспошлинно ввозить только три литра спиртного.

«Когда таможенники начали оформлять протокол о нарушении, женщина <...> устроила настоящий погром — начала громко оскорблять сотрудницу таможни, сопровождая речь неприличными жестами, а затем принялась разбивать бутылки с алкоголем», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что женщина неоднократно перевозила товары из-за границы, маскируя коммерческие партии под личные вещи. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров) и уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Ей грозит штраф до 40 тыс. рублей или до года исправительных работ.

В июле Дзержинский районный суд Волгограда конфисковал у пассажирки авиарейса Дубай — Волгоград 40 кг волос, которые она незаконно привезла в Россию для работы в московском салоне красоты. Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость волос составила более 4,3 млн руб.