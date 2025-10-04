 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Фото: СУ СКР по Приморскому краю
Фото: СУ СКР по Приморскому краю

В результате ДТП с участием автобуса и двух большегрузных машин в Приморском крае пострадали шестеро детей, сообщили в управлении СК по региону.

По данным прокуратуры, вечером 4 октября на 349 км автодороги А- 370 «Уссури» водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся грузовиком.

В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. Им была оказана медицинская помощь.

Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти
Общество

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров.

В августе в Приморском крае два человека погибли в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей. Авария произошла на 294-м километре автомобильной дороги Осиновка — Рудная Пристань.

Евгений Вахляев
ДТП Приморский край ДТП с автобусом Дети
