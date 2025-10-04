 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти

В загоревшемся в результате ДТП автомобиле в Тольятти погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, около 2:45 (01:45 мск) на Обводном шоссе легковой автомобиль Infiniti наехал на дорожное ограждение, после чего загорелся.

Как сообщает МВД Самарской области, погибли 23-летний водитель, а также два пассажира 2006 и 2009 годов рождения.

Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Новгородской области
Общество

В результате аварии на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области 3 октября погибли четыре человека. По предварительной информации, столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили. После столкновения одна из машин загорелась.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
ДТП Тольятти Самарская область
Материалы по теме
Пострадавших в ДТП с автобусом россиян эвакуируют из Турции на родину
Общество
В Турции 15 туристов пострадали в ДТП
Общество
Число пострадавших в ДТП в Амурской области выросло до 22
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом Общество, 09:52
Глава ЭКСМО рассказал о снижении спроса на эзотерику Общество, 09:42
В ДНР сообщили о начале боев за Северск Политика, 09:35
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
Отнимут ли у Анкалаева чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе Спорт, 09:30
Осень — время открывать для себя российские вина Вино, 09:26
Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти Общество, 09:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Японии впервые выбрали женщину премьер-министром Политика, 09:11
Доходность 100% на падающем рынке: лучшие акции с начала 2025 года Инвестиции, 09:00
Горячо сейчас: 12 супов, которые согреют быстрее пледа Вино, 09:00
CBS узнал, что США заплатят $2500 подросткам-мигрантам, чтобы они уехали Политика, 08:52
Bloomberg узнал о беспокойстве в Норвегии насчет Премии мира и Трампа Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии Общество, 08:20