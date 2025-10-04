Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти

В загоревшемся в результате ДТП автомобиле в Тольятти погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, около 2:45 (01:45 мск) на Обводном шоссе легковой автомобиль Infiniti наехал на дорожное ограждение, после чего загорелся.

Как сообщает МВД Самарской области, погибли 23-летний водитель, а также два пассажира 2006 и 2009 годов рождения.

