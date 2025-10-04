Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти
В загоревшемся в результате ДТП автомобиле в Тольятти погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, около 2:45 (01:45 мск) на Обводном шоссе легковой автомобиль Infiniti наехал на дорожное ограждение, после чего загорелся.
Как сообщает МВД Самарской области, погибли 23-летний водитель, а также два пассажира 2006 и 2009 годов рождения.
В результате аварии на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области 3 октября погибли четыре человека. По предварительной информации, столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили. После столкновения одна из машин загорелась.
