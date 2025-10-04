УНИАН и «Страна» сообщили о дыме над Черниговом после взрывов

Фото: dsns_telegram / Telegram

После атаки небо над Черниговом затянуло дымом, сообщает украинское издание «Страна.ua». О пожарах также сообщает УНИАН.

Ночью 4 октября «Суспiльне» сообщало о звуках взрывов в городе.

В 10:06 мск издание сообщило о воздушной тревоге в Черниговском районе, позже она была отменена.

В Черниговской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов энергоснабжения. По данным облэнерго, аварийные отключения затронули около 50 тыс. потребителей. Энергетики приступили к аварийным работам.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.