Военная операция на Украине⁠,
0

УНИАН и «Страна» сообщили о дыме над Черниговом после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

После атаки небо над Черниговом затянуло дымом, сообщает украинское издание «Страна.ua». О пожарах также сообщает УНИАН.

Ночью 4 октября «Суспiльне» сообщало о звуках взрывов в городе.

В 10:06 мск издание сообщило о воздушной тревоге в Черниговском районе, позже она была отменена.

В Черниговской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов энергоснабжения. По данным облэнерго, аварийные отключения затронули около 50 тыс. потребителей. Энергетики приступили к аварийным работам.

В Днепре, Одессе и Полтаве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Евгений Вахляев
Чернигов Украина Военная операция на Украине
