УНИАН и «Страна» сообщили о дыме над Черниговом после взрывов
После атаки небо над Черниговом затянуло дымом, сообщает украинское издание «Страна.ua». О пожарах также сообщает УНИАН.
Ночью 4 октября «Суспiльне» сообщало о звуках взрывов в городе.
В 10:06 мск издание сообщило о воздушной тревоге в Черниговском районе, позже она была отменена.
В Черниговской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов энергоснабжения. По данным облэнерго, аварийные отключения затронули около 50 тыс. потребителей. Энергетики приступили к аварийным работам.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
