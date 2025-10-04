Три человека погибли при столкновении «Лады» с лошадью в Башкирии
Три человека, включая двух несовершеннолетних, погибли в результате наезда автомобиля Lada Priora на лошадь в Бижбулякском районе Башкирии, сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел около 2:30 (0:30 мск) на третьем километре автодороги Елбулак — Матвеевка — Бижбуляк. 24-летний водитель совершил наезд на лошадь, не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.
В результате аварии погибли водитель и два его пассажира: 17-летние девушка и юноша.
В августе в Абзелиловском районе Башкирии столкнулись легковые Mazda 3 и Lada Priora. За рулем иномарки была 55-летняя местная жительница, «Ладой» управлял 35-летний житель Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов