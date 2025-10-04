Три человека погибли при столкновении «Лады» с лошадью в Башкирии

Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

Три человека, включая двух несовершеннолетних, погибли в результате наезда автомобиля Lada Priora на лошадь в Бижбулякском районе Башкирии, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел около 2:30 (0:30 мск) на третьем километре автодороги Елбулак — Матвеевка — Бижбуляк. 24-летний водитель совершил наезд на лошадь, не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

В результате аварии погибли водитель и два его пассажира: 17-летние девушка и юноша.

