Общество⁠,
0

Три человека погибли при столкновении «Лады» с лошадью в Башкирии

Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

Три человека, включая двух несовершеннолетних, погибли в результате наезда автомобиля Lada Priora на лошадь в Бижбулякском районе Башкирии, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел около 2:30 (0:30 мск) на третьем километре автодороги Елбулак — Матвеевка — Бижбуляк. 24-летний водитель совершил наезд на лошадь, не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

В результате аварии погибли водитель и два его пассажира: 17-летние девушка и юноша.

Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти
Общество

В августе в Абзелиловском районе Башкирии столкнулись легковые Mazda 3 и Lada Priora. За рулем иномарки была 55-летняя местная жительница, «Ладой» управлял 35-летний житель Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
ДТП Башкортостан лошадь
