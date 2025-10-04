В Германии пенсионер случайно отравил 24 человека газом
В подвале частного дома в немецком Магдебурге произошел пожар, в результате которого произошел выброс ядовитого газа, пострадали 24 человека, сообщает Bild.
Инцидент произошел утром 2 октября. Пожарная бригада прибыла на вызов о пожаре в подвале в одном из частных домов. Как пишет издание, специфический запах указывал на наличие в воздухе бесцветного, легковоспламеняющегося и чрезвычайно ядовитого газа — фосфина, который используется для борьбы с вредителями.
Как сообщает MDR, после возгорания полиция и пожарные оцепили территорию в радиусе 100 м от дома. Магдебургский центр управления пожарной охраны объявил предупреждение и рекомендовал жителям оставаться дома и держать окна и двери закрытыми, но позже отменил его.
В медицинской помощи нуждаются 24 человека, включая пожарных и полицейских, двоих из них доставили в больницу.
По данным полиции, 79-летний владелец дома скопил в своем подвале большое количество средств для борьбы с вредителями. Причина пожара выясняется. Опасные вещества были вывезены и утилизированы.
В мае 2024 года в Берлине произошел пожар на металлургическом заводе. Тогда пожарные предупредили, что в зданиях есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, в связи с чем есть риск загрязнения воздуха. Пожар потушили спустя трое суток.
