В Германии пенсионер случайно отравил 24 человека газом

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

В подвале частного дома в немецком Магдебурге произошел пожар, в результате которого произошел выброс ядовитого газа, пострадали 24 человека, сообщает Bild.

Инцидент произошел утром 2 октября. Пожарная бригада прибыла на вызов о пожаре в подвале в одном из частных домов. Как пишет издание, специфический запах указывал на наличие в воздухе бесцветного, легковоспламеняющегося и чрезвычайно ядовитого газа — фосфина, который используется для борьбы с вредителями.

Как сообщает MDR, после возгорания полиция и пожарные оцепили территорию в радиусе 100 м от дома. Магдебургский центр управления пожарной охраны объявил предупреждение и рекомендовал жителям оставаться дома и держать окна и двери закрытыми, но позже отменил его.

В США сошел с рельсов поезд с возможно опасным грузом
Общество
Фото:Palo Pinto County ESD1 / Reuters

В медицинской помощи нуждаются 24 человека, включая пожарных и полицейских, двоих из них доставили в больницу.

По данным полиции, 79-летний владелец дома скопил в своем подвале большое количество средств для борьбы с вредителями. Причина пожара выясняется. Опасные вещества были вывезены и утилизированы.

В мае 2024 года в Берлине произошел пожар на металлургическом заводе. Тогда пожарные предупредили, что в зданиях есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, в связи с чем есть риск загрязнения воздуха. Пожар потушили спустя трое суток.

