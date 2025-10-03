Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области
В результате аварии на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области погибли четыре человека. Еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Инцидент произошел около 14:20 на 399-м километре трассы в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации, столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили. После столкновения одна из машин загорелась.
На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются. Движение в районе ДТП открыто.
Ранее ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Там, по предварительным данным, автомобиль наехал на трех человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате три пешехода получили травмы различной степени тяжести.
